«Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему

Госкорпорация «Ростех» предпочла реализации принципов корпоративной мобильности (BYOD/Bring Your Own Device) использование отечественной системы управления мобильными устройствами (MDM/Mobile Device Management). Поставщиком такой системы для «Ростеха» в рамках проекта «Услуга 360» выступила российская компания НИИ СОКБ (Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности).

Как рассказали CNews в НИИ СОКБ, централизованное управление корпоративными мобильными устройствами и защиту хранимой на них информации может обеспечить та или иная MDM-система. Но в случае использования сотрудниками персональных устройств в качестве корпоративных, управление такими устройствами становится, мягко говоря, затруднительным, так как неизбежен конфликт интересов — устройства используются сотрудниками, в первую очередь, в личных целях, а управлением этими же устройствами занимается работодатель. «И это далеко не единственная причина, — пояснили в компании. — Зачастую возникают трудности, связанные с разнообразием используемых пользовательских устройств. В результате работодатель получает “зоопарк” устройств, которыми необходимо “как-то” управлять, администрировать, поддерживать и пытаться обеспечивать защиту хранящихся на устройствах данных. Поэтому сегодня большинство корпоративных заказчиков выбрало именно путь предоставления “служебных” устройств своим сотрудникам».

Так, в 2016 г. компания «РТ-Информ» — инфраструктурное, 100% дочернее общество госкорпорации «Ростех» — использовала в проекте «Услуга 360» MDM-решение SafePhone производства НИИ СОКБ. Проект «Услуга 360» был начат в «Ростехе» в 2015 г. и нацелен на централизацию ИТ-сервисов в масштабе госкорпорации. В ходе проекта создается единая инфраструктура государственной корпорации.

«На рынке представлено не так много решений, предназначенных для защиты удаленного доступа к корпоративным ресурсам и централизованного управления корпоративными мобильными устройствами, в том числе и разработанных российскими компаниями, — рассказал технический директор «РТ-Информ» Владимир Волчков. — Именно среди отечественных разработок мы и выбирали решение для “Услуги 360”. Основными критериями выбора являлись: функциональность, простота развертывания и использования и высокий уровень безопасности мобильных корпоративных устройств, обеспечиваемых решением. При этом критически важным условием было наличие у решения сертификатов соответствия по требованиям безопасности.

В настоящее время при помощи SafePhone в «Ростехе» администрируется около 130 смартфонов, находящихся в пользовании высшего и среднего менеджмента госкорпорации.

«Мобильность сотрудников действительно позволяет повышать их эффективность. В то же время, сотрудники и работодатель должны быть уверены в гарантированной защите информации, которой они располагают на мобильном устройстве. Сегодня многие компании-заказчики, обратившиеся к нам с запросом о внедрении MDM-системы, это осознают и понимают возможные последствия несанкционированного доступа к обрабатываемой информации на мобильном устройстве, — отметил Павел Заглумин, директор по продажам НИИ СОКБ. — И это касается не только государственных структур, но и коммерческих организаций, где сотрудники также располагают очень ценной информацией, которая по неосторожности может попасть в руки к злоумышленникам или конкурентам».