NEC и Российская национальная библиотека подписали Меморандум о взаимопонимании

«НЭК Нева Коммуникационные Системы» (NEC Нева), дочерняя компания NEC Corporation и ФГБУ «Российская Национальная Библиотека» (ФГБУ «РНБ») объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании, закрепляющего намерение сторон сотрудничать в сфере развития ИТ-систем для библиотек.

Целью меморандума является модернизация библиотечных систем, в том числе систем управления библиотекой, систем безопасности и коммуникационных систем. В документе, который подписали генеральный директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи и генеральный директор ФГБУ «РНБ» Александр Иванович Вислый, стороны заявили о намерении проводить совместные исследования и экспертные консультации по вопросам организации и внедрения библиотечных ИТ-систем, а также проводить семинары и курсы для сотрудников по управлению этими системами.

Генеральный директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи отметил: «Мы рады поделиться ноу-хау и широким опытом корпорации NEC, накопленным в ходе реализации многочисленных проектов по автоматизации библиотек в Японии, Сингапуре и Гонконге. Верим, что совместные исследования и обмен информацией будут способствовать более глубокому пониманию задач нашего партнёра и послужат дальнейшему расширению Российской национальной библиотеки».

«Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития инновационных систем, обеспечивающих более широкий доступ к библиотеке в реальном и интернет-пространстве, где мы стремимся осваивать и внедрять новые ИТ-технологии и модели обслуживаниях пользователей РНБ», – сказал Александр Иванович Вислый, генеральный директор ФГБУ «РНБ». «Мы уверены, что успешный международный опыт NEC в развёртывании и развитии библиотечных систем поможет нам найти наиболее эффективные решения для модернизации рабочих процессов, а также оптимизировать формы взаимодействия с нашими посетителями».