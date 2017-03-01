Минкомсвязи: Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE

Российская делегация во главе с министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC), который проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. В ходе мероприятий Николай Никифоров выступил на Министерской программе Всемирного мобильного конгресса с докладом о развитии связи в России.

Глава Минкомсвязи России отметил, что идея развития цифровой экономики получила одобрение на самом высоком политическом уровне. В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость формирования масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения.

«Невозможно развивать цифровую экономику без обеспечения населения современными услугами связи, — заявил Николай Никифоров. — Перед министерством стоит задача повышать доступность услуг связи, и с 2012 года она системно и успешно решается. Так, если пять лет назад уровень проникновения услуг ШПД составлял около 50%, сейчас он достиг уже 70%. В рамках программы устранения цифрового неравенства мы ведем масштабное строительство волоконно-оптических линий связи в населенные пункты численностью 250–500 человек. Скоростной интернет уже пришел почти в четыре тысячи населенных пунктов».

Повышение доступности услуг связи происходит при постоянном снижении цен, что отражается и в международных рейтингах, отметил министр. Так, в исследовании 2016 года Всемирного экономического форума «Индекс готовности к сетевому обществу» Россия заняла второе место в мире по уровню цен на мобильную связь. На первом месте в рейтинге находится Гонконг, но он, очевидно, не может сравниться с протяженностью территории России, сказал Николай Никифоров. Россия также заняла десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа в интернет, на один пункт опередив США.

Среди мер, способствующих повышению экономической эффективности деятельности операторов, глава Минкомсвязи назвал введение в России принципа технологической нейтральности, который позволил операторам использовать самые современные технологии во всех диапазонах частот, где развивается подвижная связь; разрешение совместного использования частот и инфраструктуры связи, позволяющее операторам оптимизировать свои издержки, экономить на развитии инфраструктуры; изменение подхода к взиманию платы за использование радиочастотного спектра, когда операторы платят не за количество базовых станций, а за объем используемого ими радиочастотного ресурса.

Николай Никифоров сообщил, что эффективное регулирование рынка позволило ускоренными темпами перевести на технологию связи четвертого поколения LTE значительное число базовых станций в России. Так, по словам министра, в настоящее время, число базовых станций, работающих в стандарте LTE в России, составляет уже около четверти от общего числа базовых станций потребительской мобильной связи в стране.

В рамках конгресса Николай Никифоров провел встречи с представителями международных компаний: Facebook, Google, NEC, AT&T, Qualcomm, Huawei, Intel, Ericsson, IBM, Microsoft, а также генеральным директором GSMA Мэтсом Гранридом. Российская делегация посетила стенды представленных на конгрессе российских компаний: «Связьком», SPB TV, «Открытая мобильная платформа Sailfish».