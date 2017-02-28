«Ростех» начал объединение крупнейших радиоэлектронных холдингов

Госкорпорация «Ростех» официально объявила о начале процесса объединения холдингов «Российская электроника» и «Объединенная приборостроительная корпорация». Как рассказали CNews в компании, в результате консолидации активов будет сформирована радиоэлектронная компания национального масштаба, которая станет крупнейшим производителем средств связи, автоматизированных систем управления, а также других видов высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения.

Создание компании завершит очередной этап интеграционных процессов в отрасли. В общей сложности в состав новой компании войдут почти 170 предприятий и научных организаций с совокупной выручкой около 180 млрд руб. в год.

Холдинг «Российская электроника», который станет основой объединения, является одной из старейших радиоэлектронных компаний России. Он был создан указом Президента России в июле 1997 г., в его структуру входит более 100 производственных и научных организаций. Холдинг ОПК был сформирован в 2014 году, объединяет свыше 60 предприятий отрасли, в том числе интегрированные структуры - концерны «Созвездие» и «Вега».

В настоящий момент ОПК и «Росэлектроника» параллельно представлены на рынках средств связи, АСУ, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Их объединение позволит окончательно устранить внутреннюю конкуренцию и организовать комплексную работу для достижения необходимых государству результатов по профильным направлениям.

В рамках объединения официально состоялись первые кадровые назначения. Наблюдательным советом «Ростеха» утвержден на посту временного генерального директора объединенной компании (холдинга «Росэлектроника») Григорий Элькин, генеральный конструктор по связи и АСУ ВС РФ.

Советом директоров «Росэлектроники» назначен на должность заместителя генерального директора «Росэлектроники» (базового холдинга объединенной компании) Азрет Беккиев, ранее возглавлявший ведущую производственную структуру ОПК – воронежский концерн «Созвездие».

Главой концерна «Созвездие» назначен Александр Якунин, до этого занимавший пост главы ОПК. В составе объединенной компании концерну отведена роль головной организации в области связи, информационно-технического противоборства и АСУ.

«Беккиев и Якунин обладают серьезным опытом руководящей работы в органах госвласти и в промышленности, - сказал временный генеральный директор объединенной компании Григорий Элькин. – Оба участвовали в формировании холдинговых компаний, возглавляли крупные научно-производственные структуры и достигли заметных успехов».

Согласно решению госкорпорации «Ростех», переход предприятий под единое управление находится в стадии завершения, все процедуры по формированию объединенной компании должны завершиться в течение 4 месяцев. До этого времени также планируется сформировать основной руководящий состав нового объединения.