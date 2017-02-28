Разработки «Элар» вошли в реестр российского ПО

Разработки корпорации «Элар» «АИС Элар-Архив», «Элар-СААД» и «Элар-Документопоток» вошли в реестр российского программного обеспечения. Данные продукты компании признаны Экспертным советом при Минкомсвязи России соответствующими правилам формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сообщили CNews в «Элар».

«АИС Элар-Архив» представляет собой комплексную систему автоматизации основных процессов деятельности архивных учреждений — комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, в том числе учета приема и исполнения социально-правовых запросов пользователей. В настоящее время «АИС Элар-Архив» инсталлирована более чем в ста архивных учреждениях субъектов РФ. На ее основе созданы единые информационные пространства республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Самарской областей и других регионов, рассказали в компании.

Система «Элар-СААД» предоставляет весь необходимый функционал по автоматизации управления бумажным архивом организации: от планирования и создания дела (номенклатура) до сдачи его в архив или передачи на государственное хранение. В настоящее время «Элар-СААД» внедрена во многих российских предприятиях.

ПО «Элар-Документопоток», в свою очередь, является одним из ноу-хау «Элар», которые компания использует для реализации проектов по оцифровке и обработке больших объемов документов. Продукт отвечает за ввод, распознавание и верификацию документных массивов.

«В настоящее время в реестр отечественного ПО входят четыре продукта корпорации “Элар”, — рассказал руководитель департамента маркетинга корпорации «Элар» Артем Вартанян. — Помимо “Элар-СААД”, “Элар-Документопоток” и “АИС Элар-Архив” в реестр также включена платформа для создания систем сбора, обработки, хранения и управления контентом организаций “Элар Саперион”».

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.