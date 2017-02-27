«РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux

Компания «РТ-Информ» завершила очередной этап по переводу «Вертолетов России» на отечественные технологии. В компании была развернута инфраструктура с использованием операционной системы Astra Linux, обеспечившей работу основных приложений и сервисов холдинга, сообщили CNews в «РТ-Информ». Ожидается, что в долгосрочной перспективе новые системы обеспечат экономию финансовых средств в области лицензирования рабочих мест и технической поддержки.

Согласно второму этапу договора с «РТ-Информ», были выполнены работы по оформлению технических и организационных требований, необходимых для проведения работ, произведена настройка и развертывание отечественной операционной системы Astra Linux, миграция пользователей и серверов управляющей компании на новую платформу виртуализации, развернуты основные информационные сервисы, почтовый сервер CommuniGate Pro, сервисы каталогов пользователей и печати.

Помимо управляющей компании, в 2017 г. планируется развернуть инфраструктуру и рабочие места на базе некоммерческих и отечественных решений на «Улан-Удэнском авиационном заводе», МВЗ им. М.Л. Миля, в «Роствертоле», «Камове», «КумАПП» и на других предприятиях. В ходе проекта особое внимание уделяется обеспечению непрерывности бизнес-процессов. Специфика проекта состояла в создании гетерогенной импортозамещенной среды в ИТ-инфраструктуре предприятий, в которой подразумевается возможность параллельного функционирования как сервисов, находящихся в новой импортозамещенной среде, так и тех сервисов, которые ранее в течение десятилетий создавались на предприятии. Используемый подход обеспечивает планомерный и безболезненный переход на новые технологии без шоковых нагрузок на пользователей и администраторов систем, пояснили в компании.

«В фокусе “РТ-Информ” находятся вопросы обеспечения информационной безопасности “Ростеха”, поддержки и развития отечественных технологий, — отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Переводя инфраструктуру предприятий на отечественные технологии, мы не только нарабатываем необходимый опыт практического импортозамещения, но и занимаемся продвижением передовых российских технологий. Многие продукты, вовлеченные в процессы импортозамещения, за время проекта переживают по нескольку десятков релизов».