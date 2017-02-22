Программный комплекс «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» включен в реестр отечественного ПО

Программный комплекс корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» стал пятой собственной разработкой компании «Ай-Теко», включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко».

Решение о включении «ЕС2015-Терем» в Реестр отечественного программного обеспечения, созданный в рамках реализации государственных задач по импортозамещению с целью оказания поддержки отечественным компаниям, которые занимаются разработкой ПО, было принято на основании экспертизы специального совета при Минкомсвязи России. Экспертный совет признал программный продукт «Ай-Теко» соответствующим предъявляемым требованиям к российскому ПО и одобрил его добавление в реестр.

По словам представителей «Ай-Теко», платформа «ЕС2015-Терем» позволяет строить защищенные корпоративные системы VDI/VPS любого уровня «под ключ», используя все возможности конвергентной ИТ-инфраструктуры без существенного увеличения затрат на внедрение и интеграцию ее компонентов. В REV-13, обновлённой версии программного комплекса, оптимизирована подсистема доступа пользователей, получившая совместимость с мобильными клиентами oVirt/SPICE сторонних производителей, и создана дополнительная подсистема «Графический процессор» с обработкой 3D-графики для таких специализированных приложений, как системы автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства CAM/CAD.

Решение «ЕС2015-Терем» может быть использовано в качестве системы для развертывания и эксплуатации офисных, бухгалтерских и веб-приложений, сред разработки ПО, проектирования и дизайна, СЭД, почтовых, файловых и ERP-серверов.

«В России растет спрос на простые в администрировании, высокотехнологичные и многофункциональные комплексы от отечественных производителей, которые при этом соответствуют всем требованиям по обеспечению информационной безопасности. Наша разработка позволяет организациям оптимизировать ИТ-инфраструктуру и минимизировать расходы на ее поддержку. Включение “ЕС2015-Терем” в реестр отечественного ПО подтверждает его востребованность и возможности программного комплекса для решения задач в рамках программы импортозамещения, а также снижения финансовых рисков», — заявил Сергей Телевинов, директор департамента вычислительных комплексов компании «Ай-Теко».

Помимо программного комплекса «ЕС2015-Терем», в Единый реестр отечественного ПО уже внесены четыре разработки «Ай-Теко»: система извлечения знаний из документов «Аналитический курьер», система управления фактографической информацией X-Files, высокозащищенная облачная платформа «Рустэк» и система юридически значимого электронного документооборота «i-Конто».