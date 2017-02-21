АСУ ЖКХ «Капитальный ремонт» Тульской области сдана в опытную эксплуатацию

Компания «Технолоджи систем — инновации», специализирующаяся на реализации и сопровождении разработанных ИТ-решений в сфере ЖКХ, завершила очередной этап внедрения информационно-расчетной системы АСУ ЖКХ «Капитальный ремонт» для Фонда капитального ремонта Тульской области. В настоящее время система передана фонду в опытную эксплуатацию, сообщили CNews в «Технолоджи систем — инновации».

В рамках данного этапа внедрения специалистами компании была произведена установка АСУ ЖКХ «Капитальный ремонт», проведена настройка системы, а также осуществлена загрузка в систему актуальных, согласно законодательству, версий краткосрочной программы капитального ремонта Тульской области. Также специалисты «Технолоджи систем — инновации» провели необходимое консультирование сотрудников фонда по работе с данным ИТ-решением.

Ожидается, что внедрение информационно-расчетной системы АСУ ЖКХ «Капитальный ремонт» позволит осуществлять полномасштабный мониторинг хода капитального ремонта в Тульской области, оптимизирует процессы расчетов взносов на капитальный ремонт, ведения лицевых счетов и договоров, расчета/перерасчета начислений, обработки оплат взносов на капитальный ремонт, а также процессы по ведению претензионно-исковой работы. В то же время, внедрение данной системы будет способствовать повышению уровня информационной открытости и прозрачности деятельности фонда, а также сформирует единое информационное пространство для взаимодействия с органами государственной власти местного самоуправления и собственниками помещений МКД, отметили в компании.

В краткосрочную программу капитального ремонта Тульской области на 2017 г. включено 1065 многоквартирных домов. Ремонту подлежат кровли, фасады, инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. При капремонте инженерных систем установят общедомовые приборы по учету коммунальных ресурсов.