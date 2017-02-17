В реестр ФНС России включена касса для интернет-торговли от «Атол»

Компания «Атол», российский производитель в сфере автоматизации торговли, объявила о включении в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России своей новой разработки — «Атол 42ФС». Это касса для интернет-ритейла, обеспечивающая соответствие требованиям 54-ФЗ. Модель внесена в реестр на основании приказа ФНС России № ЕД-7-20/183@ от 14.02.2017, сообщили CNews в «Атол».

Касса «Атол 42ФС» была разработана только для применения при оплате товаров и услуг в интернете с использованием электронных средств платежа. Она исключает возможность непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом.

Отличительной особенностью новой разработки является отсутствие печатающего механизма и, как следствие, ее небольшие габариты — 97х82х30 мм. Благодаря компактности такие кассы удобно размещать в серверных стойках, что важно при организации системы по регистрации продаж для высоконагруженных интернет-магазинов, подчеркнули в компании. При этом устройство «Атол 42ФС» оснащено интерфейсами двух типов: USB для обеспечения электропитания (5В; 0,5А постоянного тока) и Ethernet для подключения к локальной сети.

По мнению представителей компании «Атол», ее новая разработка способна изменить привычные модели создания программно-технических комплексов для регистрации расчетов и обслуживания покупателей.

«Внесение в реестр интернет-кассы “Атол 42ФС” — это знаковое событие для рынка контрольно-кассовых решений и электронной коммерции. Кассы такого типа позволят создать облачный сервис (SaaS) для интернет-магазинов, с помощью которого бизнес решит много технических проблем, обусловленных требованиями закона 54-ФЗ. В частности, на базе “Атол 42ФС” в марте 2017 года будет запущено решение “Атол Онлайн” — сервис по предоставлению касс в аренду, — рассказала Юлия Носова, руководитель проекта «Атол Онлайн». — Взаимодействие между интернет-магазином и кассой будет осуществляться через специализированное ПО, предназначенное для передачи информации о покупке и балансировки входящих запросов, а доступ пользователя к сервису — через веб-сайт».

«Атол 42ФС» стала девятой по счету онлайн-кассой компании «Атол», включенной ФНС России в реестр контрольно- кассовой техники и позволяющей предприятиям выполнять требования 54-ФЗ.