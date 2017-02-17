МТС и Правительство Якутии продолжают строить сеть в арктических районах

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о второй победе в конкурсе на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий республика Саха (Якутия), в рамках которой оператор обеспечит мобильной связью ещё семь малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов республики. Субсидия предназначается для приобретения и доставки оборудования, а также для ведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для организации сотовой связи в селах Нычалах (112 человек) Аллаиховского улуса, Барылас (98 человек), Токума (147 человек) и Осохтох (133 человека) Верхоянского улуса, Суон-Тит (131 человек) и Чумпу-Кытыл (199 человек) Момского улуса, а также селе Юкагир (126 человек) Усть-Янского улуса. Мобильная связь появится в этих населенных пунктах впервые, сообщили CNews в МТС. Планируется, что работы будут выполнены во второй половине этого года.

«Большинству жителей нашей страны сейчас сложно представить, что до сих пор существуют населенные пункты, жители которых не имеют возможности не только пользоваться интернетом, но и совершать элементарные телефонные звонки. Обеспечение связью таких районов чаще всего требует более высоких инвестиций, поэтому в таких проектах важна слаженная работа государства и сотовых операторов. Мы приветствуем такие социально ответственные компании, которые внедряют новые технологии, и намерены в дальнейшем развивать с ними диалог», — заявил министр связи и информационных технологий республики Саха (Якутия) Александр Борисов.

«Якутия — один из самых сложных для организации сотовой связи регионов Дальнего Востока. Обширная территорией, малая плотность населения, суровый климат и отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения отрицательно влияют на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. Несмотря на это, на сегодняшний день сетью МТС обеспеченно порядка 80% жителей республики. Но на территории края еще остаются места, где нет сигнала сотовой связи, и решить эту проблему можно только при участии правительства региона. Мы рады, что уже второй год подряд являемся теми, кого выбрало правительство для реализации такого социально значимого для региона проекта, как обеспечение удаленных арктических населённых пунктов связью, и сделаем все от себя зависящее, чтобы современные технологии входили в жизнь большего числа людей», — подчеркнул директор филиала МТС в республике Саха (Якутия) Константин Зимин.

В 2016 г. МТС уже выигрывала грант на получение субсидии от Министерства связи и информационных технологий республика Саха (Якутия) на строительство сетей в двух поселках в арктических и северных районах республики: п. Уяндино (154 человека) Усть-Янского улуса, п. Чкалово (155 человек) Аллаиховского улуса.

Согласно постановлению №278 Правительства Якутии от 12 августа 2015 г. («О порядке предоставления гранта в форме субсидии на обеспечение малочисленных населенных пунктов арктических и северных районов республики Саха (Якутия) с численностью населения от 100 до 200 человек подвижной радиотелефонной (сотовой) связью в 2015 г.»), грант предоставляется из бюджета республики, но в пределах лимитов бюджетных обязательств Минсвязи Якутии в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».