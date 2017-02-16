МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске в Краснодарском крае масштабной сети LTE в частотном диапазоне 2600 МГц. Более тысячи базовых станций стандарта LTE-2600, объединенных при помощи технологии LTE Advanced с уже действующей в Краснодарском крае сетью МТС LTE-1800, позволят обеспечить скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с, сообщили CNews в МТС.

Проект по строительству сети LTE-2600 и агрегации частот (LTE-Advanced) реализуется в рамках подписанного инвестиционного соглашения с Администрацией Краснодарского края в октябре 2016 г. на сумму свыше p5 млрд. На первом этапе проекта МТС обеспечила мобильным интернетом 4G на скорости до 100 Мбит/с жителей более 120 населенных пунктов края, в том числе Краснодара, Новороссийска, Сочи, ключевых курортных городов и поселков.

На втором этапе развития сети 4G, в ближайшие два года, МТС планирует распространить технологию LTE-Advanced на всю зону покрытия 4G, что позволит обеспечить максимальные скорости мобильного интернета МТС для более чем 4 млн жителей Кубани и гостям курортного региона.

«Сегодня мы объявляем о важном этапе развития сети МТС в Краснодарском крае — запуске масштабной сети LTE в диапазоне 2600 МГц. Из-за регуляторных ограничений большинство операторов региона, в том числе и МТС, ждали этой возможности несколько лет. И хотя МТС еще в 2015 году нашел возможность предоставлять своим абонентам услуги в сети LTE, используя стандарт LTE-1800, новая сеть, запуск которой мы сегодня объявили, позволила сразу в несколько раз увеличить скорости мобильного интернета LTE в регионе, а это значит, что подавляющее большинство жителей и гостей края именно в сети МТС смогут с комфортом потреблять интернет-услуги», — прокомментировал запуск вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.

По условиям инвестиционного соглашения с Администрацией Краснодарского края, в период с 2017 по 2019 гг. наибольшая часть инвестиций будет направлена на развитие сетей 4G. Отдельными направлениями выделены программы по развитию связи в малых, отдаленных, труднодоступных населенных пунктах, а также модернизация сетей на Красной поляне.

Сеть 4G\LTE МТС работает в Краснодарском крае с 2015 г. в диапазоне 1800 МГц. За полтора года компания охватила новой сетью 350 населенных пунктов региона. Интернет на скорости 4G доступен более чем 4 млн жителей Кубани.