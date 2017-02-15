«Элар» оцифровала материалы из фондов музея-заповедника П.И. Чайковского

Корпорация «Элар» оцифровала материалы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского. Цифровые копии предметов графики, рукописных и печатных источников музей будет использовать в различных направлениях деятельности, сообщили CNews в «Элар».

Собрание музея-заповедника П.И. Чайковского насчитывает более 200 тыс. единиц хранения и является одним из крупнейших музыкальных собраний в мире. Это личный фонд композитора — рукописи его произведений, дневники, записные книжки, письма, произведения изобразительного искусства, большой пласт ценнейших материалов, отражающих жизнь музыки Чайковского.

«Электронные копии документов из фонда рукописных и печатных источников и предметов фонда графики в цифровом виде будут использоваться в издательской и научной деятельности музея», — отметила Галина Белонович, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского. Кроме того, цифровыми образами будут пополнены база данных учреждения и Госкаталог Музейного фонда РФ.

Сканирование документов проведено специалистами «Элар» на специализированных книжных сканерах и комплексах высококачественного сканирования бесконтактным способом. «В результате оцифровки музей получил более 2 тысяч цифровых образов в двух форматах — TIFF и JPEG, — рассказала руководитель департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Людмила Морозкина, — которые могут использоваться для издательских и экспозиционных проектов, а также в рамках учетно-хранительной деятельности учреждения».