АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО

ВТБ объявил о том, что его программное обеспечение, позволяющее решать весь спектр-бизнес процессов по обслуживанию физических и юридических лиц, успешно прошло сертификацию и было внесено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России.

Автоматизированная банковская система (АБС) «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС, обеспечивающей функционирование фронт, миддл и бэк-офисных подразделений, включая онлайновое взаимодействие с процессингом пластиковых карт и контакт-центрами, в нескольких банках группы ВТБ.

Система позволяет настраиваться на любую организационную структуру банка, включая процедуры объединения/разъединения банков, и интегрироваться с любыми внешними приложениями.

«М-Банк» сегодня – это более 7000 пользователей – сотрудников банка ежедневно, более 10 млн клиентов физических лиц, более 15 млн открытых счетов, более 200 тыс. межбанковских переводов в день, около 1,5 млн финансовых транзакций в день.

Эффективность системы подтверждена независимыми аудиторами. Также данное ПО работает в ряде других финансовых организаций. Присутствие продукта в реестре свидетельствует о том, что он проанализирован экспертами Минкомсвязи РФ и рекомендован к закупке государственными заказчиками в рамках политики импортозамещения.

Согласно постановлению Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 г. с 1 января 2016 г. единый реестр отечественного ПО был запущен Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям с целью поддержки импортозамещения в области информационных технологий.

Заместитель президента – председателя правления Ольга Дергунова отметила: «Считаю важным тот факт, что Группа ВТБ также внесла свой весомый вклад в процесс IT- импортозамещения и предоставила на рынок высококачественный и конкурентоспособный продукт для банков и других финансовых учреждений. ВТБ продолжит выбранный курс на активное инновационное развитие своих технологий для предоставления современных высококачественных финансовых услуг нашим клиентам».

Благодаря гибкости и производительности на платформе «М-Банк» реализованы и работают такие проекты как обработка платежей за жилищно-коммунальные услуги и зачисление и выплата пенсий более 160 тысячам пенсионеров через 540 отделений Почты России в г. Москве. Кроме того активно развиваются зарплатные проекты, а также проекты по взаимодействию с государственными органами, включая порталы государственных услуг и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.