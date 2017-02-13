Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Андрей Белозеров с 15 февраля 2017 г. покидает государственную гражданскую службу по собственной инициативе. Как сообщили CNews в ведомстве, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

После шести лет напряженной работы в Правительстве Москвы Белозеров хочет посвятить больше времени семье и сосредоточиться на теме инноваций в городском хозяйстве, которой он активно занимался последний год.

В должности советника руководителя по стратегическим проектам и инновациям он продолжит взаимодействовать со Smart City Lab, подразделением ДИТ, отвечающим за внедрение новых технологий. Он также останется в составе коллегии ведомства.

Белозеров работал в ДИТ с момента его основания в 2010 г. В качестве заместителя руководителя ведомства курировал отраслевую информатизацию. Под его руководством создано более 100 информационных систем в сфере образования, ЖКХ, транспорта, городской безопасности, культуры и спорта, туризма и других. При непосредственном участии замглавы ДИТ запущены такие проекты, как обновленный портал мэра www.mos.ru, городские мобильные приложения и сервисы, портал открытых данных, проекты «Наш город», «Автокод», «Узнай Москву» и городской Wi-Fi. Существенно обновилась Социальная карта москвича. В общей сложности этими сервисами сегодня пользуются более 8 миллионов москвичей.

Многие системы органов власти Москвы также разработаны и внедрены под руководством Белозерова. Среди них облачная бухгалтерия, электронная система комплектования школьного контингента, система Объединенных диспетчерских служб жилищно-коммунального комплекса, система мониторинга работы городской коммунальной техники на базе ГЛОНАСС, системы управления финансового и экономического блоков.

Последний год чиновник также отвечал за инновации в городском ИТ. Под его руководством создано подразделение по большим данным, прорабатывались вопросы использования искусственного интеллекта, машинного зрения, блокчейн, Li-Fi и других прорывных технологий.

«Я благодарен Белозерову за годы его работы в Департаменте. Его в вклад в информатизацию Москвы неоценим. Белозеров – один из крупнейших экспертов в области умных городов, и я рад, что он останется в команде в качестве моего советника», - сказал руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Проекты, которые вел Белозеров, перераспределят между оставшимися заместителями руководителя ДИТ. Так, ведомственную информатизацию будет курировать Эдуард Лысенко, а сервисами для горожан займется Анна Пашкевич.

Белозеров Андрей Сергеевич родился 17 ноября 1980 г. в Мурманске. Окончил Мурманский государственный технический университет по специальности «прикладная информатика в экономике», прошел дополнительную профессиональную подготовку в Российской государственной академии специалистов инвестиционной сферы, стажировался в США. Работая в компании «Текора», курировал внедрение корпоративных информационных систем в ведущих российских компаниях и госструктурах.

Стоял у истоков создания крупного игрока на рынке проектного менеджмента ГК «Проектная практика».

В должности вице-президента московского отделения Project Management Institute занимался проблемами профессиональной подготовки управленцев. На госслужбу пришел в 2010 г., возглавив отдел формирования электронного правительства Департамента информационных технологий и связи Аппарата Правительства Российской Федерации.

В Департаменте информационных технологий города Москвы отработал шесть лет в должности заместителя руководителя ведомства. В феврале 2017 г. назначен советником министра Правительства Москвы Артема Ермолаева по стратегическим проектам и инновациям.