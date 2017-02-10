В России создан федеральный фонд пространственных данных

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) объявила о создании федерального фонда пространственных данных, в который вошли материалы, полученные в результате организованных ведомством геодезических и картографических работ. Как рассказали CNews в ведомстве, Фонд содержит геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы о территории Российской Федерации – в общей сложности более 86 млн единиц материалов и данных.

Материалы фонда предоставляются по запросам федеральных органов власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. Обеспечение актуальными картографическими сведениями повышает качество принимаемых управленческих решений по развитию территорий.

Материалы фонда пространственных данных могут применяться в сфере обеспечения государственной безопасности, в строительной и нефтегазовой отрасли, при проектировании и производстве в электроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе, транспортной отрасли. Более половины запросов из фонда приходится на федеральные органы власти. На долю юридических лиц, которые занимаются геодезической и картографической деятельностью, – более 45% запросов.

Наиболее востребованы картографические материалы различных масштабов в аналоговой и цифровой формах и геодезические материалы и данные.

В фонде содержатся материалы, отнесённые к единой электронной картографической основе (ЕЭКО), созданные по единым для всей территории Российской Федерации правилам, обеспечивающим их общедоступность и предоставление в цифровой форме. К ЕЭКО относятся цифровые карты и планы открытого пользования в векторных и растровых форматах, а также ортофотоматериалы.