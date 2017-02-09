МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам Костромской области. Новыми клиентами оператора в 2017 г. стали администрация Костромской области, региональная прокуратура, а также «Почта России», сообщили CNews в МТС.

Контракт с госорганами подразумевает, что сотрудники организаций будут пользоваться подвижной голосовой связью, SMS, мобильным интернетом, в том числе в роуминге, в течение всего 2017 г. Сотрудники «Почты России» будут получать услуги связи МТС до конца 2018 г.

«МТС активно развивает инфраструктуру на территории Костромской области, вкладывая значительные инвестиции и оптимизируя систему обслуживания корпоративных клиентов. Такая работа обеспечивает качество связи на должном уровне и позволяет соответствовать требованиями государственных услуг к телекоммуникационным сервисам, что подтверждает победа в тендерах», — заявил директор филиала МТС в Костромской области Алексей Сальва.

По результатам исследования AC&M-Consulting, проведенного в середине 2016 г., МТС обслуживает 44% предприятий крупного и среднего бизнеса. Корпоративными клиентами МТС в Костромской области являются Костромской ювелирный завод «Топаз», «Строймеханизация», «Кроностар», Сбербанк России, ТД «Кострома» и другие организации.