ФИОП научит учреждения культуры работать с RFID-метками

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) инициировал проект, в рамках которого сотрудники учреждений культуры, частные коллекционеры, представители охранных предприятий и ИТ-компаний смогут научиться использовать современные технологии радиочастотной идентификации (RFID) для охраны, учета и контроля перемещения предметов искусства. Договор о разработке программы повышения квалификации подписали генеральный директор фонда Андрей Свинаренко и Тарас Кустов, проректор по дополнительному образованию Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), сообщили CNews в ФИОП.

Радиочастотные метки позволяют дистанционно и в автоматическом режиме считывать информацию о предмете, отслеживать его перемещение и облегчают учет и контроль. Сегодня RFID-метки широко используются в торговле и промышленности, и музеи, которые имеют дело с бесценными предметами искусства, крайне заинтересованы во внедрении таких технологий, отметили в фонде.

В частности, осенью 2016 г. было объявлено, что технологическая инжиниринговая компания ФИОП «Технология идентификации» будет разрабатывать RFID-систему для Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Существенным препятствием на пути внедрения RFID-технологий является нехватка знаний и компетенций в этой области у сотрудников учреждений культуры. Для устранения дефицита этих знаний по заказу фонда ЛЭТИ совместно с ГМИИ имени А.С. Пушкина начал создание образовательной программы для тех, кому предстоит внедрять технологии радиочастотной идентификации (RFID) в учреждениях культуры, рассказали в ФИОП.

Слушатели программы научатся методам оцифровки данных и управления цифровыми ресурсами, автоматизации учета музейных, библиотечных и архивных фондов, узнают, как защитить музейные предметы от кражи, как контролировать условия хранения и транспортировки экспонатов, как следить за перемещениями посетителей и обеспечить для них навигацию в выставочном пространстве.

Планируется, что первая, пилотная, группа, в которую войдут около 100 человек — руководители учреждений культуры, частные коллекционеры, представители компаний-интеграторов, логистических и охранных компаний, сотрудники музеев, библиотек и архивов — закончит обучение в сентябре 2017 г.

На сегодняшний день при поддержке фонда разработано 147 образовательных программ в интересах высокотехнологичных компаний, связанных с наноиндустрией.