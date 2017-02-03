Продлен сертификат ФСБ России на «КриптоПро Рутокен CSP»

Продлен сертификат ФСБ России на программно-аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «КриптоПро Рутокен CSP» версии 3.9 — комплекс можно использовать для формирования квалифицированной электронной подписи. Согласно сертификату № 124-3012 от 17.01.2017, «КриптоПро Рутокен CSP» соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации и средствам электронной подписи по классу защиты КС1 и КС2 на территории РФ. Документ действует до 1 сентября 2018 г., сообщили CNews в компании «Актив».

В программно-аппаратном СКЗИ «КриптоПро Рутокен CSP» 3.9, объединяющем возможности криптопровайдера «КриптоПро CSP» и USB-токена «Рутокен ЭЦП», имеется поддержка Windows 8 и Windows 8.1. В решении также реализована поддержка всех моделей USB-токена «Рутокен ЭЦП», включая сертифицированную ФСБ РФ версию с поддержкой новых криптографических стандартов — «Рутокен ЭЦП 2.0».

«КриптоПро Рутокен CSP» — совместный продукт компаний «Крипто-Про» и «Актив». Криптографические операции на закрытых ключах выполняются внутри токена, при этом ключи не покидают само устройство, что позволяет увеличить срок действия закрытого ключа пользователя до трех лет.

«С момента создания “КриптоПро Рутокен CSP” мы с “Активом” ведем непрерывную работу над оптимизацией этого программно-аппаратного решения: высокая скорость выполнения криптографических операций, повышенная защищенность ключей, полная совместимость с популярными технологическими решениями, оперативное реагирование на выход новых версий операционных систем. Закономерным итогом нашей работы является продление сертификата на “КриптоПро Рутокен CSP” Федеральной службой безопасности. Для многих компаний это комплексное решение уже стало неотъемлемой частью их систем юридически значимого электронного документооборота. Помимо коммерческих заказчиков, “КриптоПро Рутокен CSP” широко используется и органами государственной власти», — указал Юрий Маслов, коммерческий директор компании «КриптоПро».

«Сейчас в организациях эксплуатируется большое количество технологических платформ и приложений для конечного пользователя. Проблема разрозненности систем во многом упрощается за счет комплексных решений, каким является программно-аппаратный комплекс “КриптоПро Рутокен CSP”. Это средство криптографической защиты информации делает системы с использованием электронной подписи не только безопасными, но и более удобными в обслуживании, — подчеркнул Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив». — Получение государственного сертификата позволит удовлетворять потребности клиентов в современных защищенных средствах электронной подписи. Очень важно, что решение совместимо с текущими технологиями “КриптоПро” и “Рутокен”, которые используются в информационных системах по всей стране, в частности, поддерживается весь функционал СКЗИ “КриптоПро CSP” 3.9. Внедрение нового программно-аппаратного криптопровайдера потребует минимум усилий и от операторов систем, и от клиентов, использующих сертифицированные СКЗИ на своих компьютерах».