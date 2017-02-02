Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о том, что услуга сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому (MNP) в сетях подвижной радиотелефонной связи продолжает набирать популярность. На сегодняшний день количество перенесенных номеров в России превысило 5 млн, а количество заявок на перенос номера превысило 8 млн, сообщили CNews в Минкомсвязи РФ. Данные о перенесенных номерах регулярно публикуются на главной странице сайта (www.zniis.ru) Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который координирует работу базы данных перенесенных номеров.

Всего за 2016 г. было перенесено 2,29 млн номеров, что в среднем ежемесячно составляет более 190 тыс. перенесенных номеров. По сравнению с 2015 г. количество перенесенных номеров увеличилось на 42,5%. В 2015 г. граждане России перенесли около 1,61 млн номеров, что в среднем ежемесячно составляло более 134 тыс. номеров.

«Вводя услугу переносимости номера, мы стремились обеспечить высокий уровень конкуренции на российском рынке мобильной связи. За три года действия принципа MNP мы отмечаем успешную реализацию задуманного, — сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Этот инструмент действительно позволил повысить конкуренцию на рынке сотовой связи, что также находит отражение в авторитетных международных рейтингах. Так, например, в исследовании 2016 года Всемирного экономического форума “Индекс готовности к сетевому обществу” Россия заняла второе место в мире по уровню цен на мобильную связь».

Как отмечается, Минкомсвязи России постоянно оптимизирует процедуру перехода одного абонента к другому с сохранением номера. Так, на данный момент продолжается работа по оптимизации процедуры переноса абонентских номеров и предотвращению технических сбоев при реализации MNP.

Принцип переноса номера от одного оператора связи к другому действует в России с 1 декабря 2013 г. По данным ведомства, 9 февраля 2015 г. был перенесен 1 млн номеров, 30 марта 2016 г. — 3 млн.