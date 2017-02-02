МосгорБТИ запускает новый сервис СМС-оповещения о статусе заказа

МосгорБТИ в целях повышения качества обслуживания клиентов объявила о запуске с февраля 2017 г. сервиса СМС-оповещения о статусе заказа. Как рассказали CNews в учреждении, теперь у клиента нет необходимости звонить в офис учреждения – как только заказ будет готов, ему поступит СМС с сообщением о его готовности и названием офиса, в котором он может забрать документы. Помимо этого сохраняется возможность воспользоваться соответствующим сервисом на официальном сайте МосгорБТИ и проверить статус заказа онлайн.

Услуга смс-оповещения будет доступна всем клиентам, оформившим заказ в офисах МосгорБТИ, либо через центры государственных услуг «Мои Документы». Для того, чтобы дать согласие на смс-оповещение необходимо всего лишь поставить галочку в соответствующей графе выписки, которая выдается при оформлении заказа. Оповещение будет доступно для абонентов всех сотовых операторов вне зависимости от региона, в котором зарегистрирован телефонный номер. Услуга будет бесплатной.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро технической инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ) основано в 1927 г. МосгорБТИ оказывает услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости, предоставлению учетно-технической документации, а также проведению кадастровых работ на объекты, расположенные на территории города Москвы и Московской области. Учредитель ГБУ МосгорБТИ - Департамент городского имущества города Москвы.

Московское городское бюро технической инвентаризации оказывает услуги юридическим, физическим лицам и государственным структурам. Базы данных МосгорБТИ глубоко интегрированы в информационную систему Правительства Москвы, созданную с целью обеспечения возможности принятия эффективных управленческих решений в отношении городской недвижимости.