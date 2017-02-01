«Элар» поставила сканер патентно-технической библиотеке Кыргызстана

«Элар» объявила о поставке в Государственную патентно-техническую библиотеку Республики Кыргызстан планетарного сканера «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400». Как рассказали CNews в компании, с помощью нового оборудования в библиотеке продолжат создавать электронные информационные ресурсы.

Электронные базы данных и документов в Государственной патентно-технической библиотеке Республики Кыргызстан формируются с 2004 г. и содержат, например, единственную в стране цифровую коллекцию обзорной информации по материалам местной печати, составляемую по приоритетным направлениям развития экономики, науки и производства страны.

Расширять возможности доступа пользователей к специализированной литературе и документам библиотеке помогает оцифровка на современном профессиональном оборудовании. «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400» является универсальным сканером, отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации.

«Особенность данного проекта – перевод интерфейса сканера на кыргызский язык, - рассказал заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «Элар»

«Элар» объявила о поставке в Государственную патентно-техническую библиотеку Республики Кыргызстан планетарного сканера «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400». Как рассказали CNews в компании, с помощью нового оборудования в библиотеке продолжат создавать электронные информационные ресурсы.

Электронные базы данных и документов в Государственной патентно-технической библиотеке Республики Кыргызстан формируются с 2004 г. и содержат, например, единственную в стране цифровую коллекцию обзорной информации по материалам местной печати, составляемую по приоритетным направлениям развития экономики, науки и производства страны.

Расширять возможности доступа пользователей к специализированной литературе и документам библиотеке помогает оцифровка на современном профессиональном оборудовании. «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400» является универсальным сканером, отличается высокой производительностью и простотой в эксплуатации.

«Особенность данного проекта – перевод интерфейса сканера на кыргызский язык, - рассказал заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «Элар» Вадим Андренюк. – Учитывая, что сканирующее оборудование нашей компании становится все более востребованным за рубежом, разработка полиязычного интерфейса является вполне реальной перспективой. «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400», инсталлированный в Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызской Республики, имеет интерфейс на русском и кыргызском языках».

. – Учитывая, что сканирующее оборудование нашей компании становится все более востребованным за рубежом, разработка полиязычного интерфейса является вполне реальной перспективой. «ЭЛАР ПланСкан А2ВЦ-400», инсталлированный в Государственной патентно-технической библиотеке Кыргызской Республики, имеет интерфейс на русском и кыргызском языках».