Через портал госуслуг зарегистрированы более трети будущих первоклассников Екатеринбурга

Высокая нагрузка не помешала екатеринбургским родителям зарегистрировать своих детей в первый класс через портал госуслуг. Регистрация началась в 00.00 1 февраля. По состоянию на 08.00 1 февраля регистрацию на портале госуслуг прошли 6 585 будущих первоклассников. При этом всего в Екатеринбурге в 2017 г. в первый класс пойдут 18 600 детей, сообщили CNews в «Ростелекоме».

В течение ночи связисты сумели удержать работоспособность портала госуслуг: отдельные проблемы наблюдались лишь в первые два часа регистрации. Причина — очень высокая нагрузка, более чем в три раза превышающая аналогичные показатели прошлых лет, указали в компании. Тем не менее, в первые два часа было принято 4 724 заявлений.

«Высокая нагрузка в сжатые сроки этой ночью была своего рода проверкой “на прочность” не только технического оборудования, но и оперативной работы связистов и службы техподдержки, — отметили в «Ростелекоме». — В момент мощнейшего потока обращений к порталу дежурные службы в сжатый срок подключили дополнительную группу виртуальных серверов. Кроме этого для работы этой ночью была усилена на 20% смена контакт-центра “Электронного правительства”».