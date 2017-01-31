«Протобэйз Лабораториз» получила свидетельство о госрегистрации своей системы Proto CRM

Компания «Протобэйз Лабораториз», разработчик и поставщик программного обеспечения для бизнеса, объявила о получении свидетельства о государственной регистрации своей универсальной CRM-системы Proto CRM. Номер свидетельства — 2016663049, дата государственной регистрации в реестре программ для ЭВМ — 28 ноября 2016 г., сообщили CNews в «Протобэйз Лабораториз». Полученное свидетельство подтверждает исключительные права компании на систему и авторство программного продукта.

Универсальная CRM-система Proto CRM предназначена для автоматизации бизнес-процессов компании. Её функционал включает в себя: ведение и управление клиентской базой; стандартизацию форматов данных по работе с клиентами; возможность в реальном времени видеть динамику и результаты работы компании; формирование отчетов в формате PDF, XLS; возможность экспортировать любые данные из системы; возможность формирования автоматизированной отчетности, в том числе воронок продаж; гибкий механизм настройки бизнес-процессов; быструю подготовку информации для проведения маркетинговых мероприятий; возможность выбора разных уровней сопровождения (SLA).

Все серверы системы находятся на территории России, что полностью отвечает требованию федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», подчеркнули в «Протобэйз Лабораториз».