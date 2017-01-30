«Ростелеком» закончил тестирование электронной госуслуги «Зачисление в образовательное учреждение»

«Ростелеком» объявил о проведении финального нагрузочного тестирования услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (запись в школу)» на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru. Как рассказали CNews в компании, в ходе тестирования были искусственно созданы условия, при которых информационная система подверглась DDoS-атакам и повышенным нагрузкам, многократно превышающим среднестатистические сценарии. Тестирование показало полную готовность портала госуслуг к старту записи детей в первые классы.

В связи с ростом числа «электронных граждан» на Среднем Урале для стабильной работы услуги связистами был проведен комплекс работ по умощнению информационной системы. В частности, введены в эксплуатацию дополнительные виртуальные серверы, модернизирована структура электронной госуслуги, увеличена пропускная способность каналов связи технической инфраструктуры.

«В прошлом году пик нагрузки на портал пришелся на первые 15 минут 1 февраля. До четырех утра было подано 50% всех электронных заявлений. Сценарий нагрузочного тестирования был построен исходя из опыта прошлого года, а условия тестирования превзошли реальные. На информационную услугу в течение трех часов было обрушено свыше 800 тысяч запросов. Пиковая мощность составляла 60 заявлений в секунду», – сказал Вадим Макаров, директор Екатеринбургского филиала «Ростелеком. – На сегодняшний день мы провели все подготовительные мероприятия: отработали сценарии нештатных ситуаций, организовали дополнительные дежурные бригады и техническую поддержку. Электронная услуга поставлена на дополнительный мониторинг с целью своевременного обнаружения и предотвращения возникновения инцидентов».

В работе Единого портала госуслуг задействована инфраструктура и оборудование связи «Ростелекома» по всей России. Заявления, поступающие от уральских родителей, будут обрабатываться и храниться в ЦОДе «Ростелекома» в Екатеринбурге – самом технологичном и надежном на Среднем Урале. Емкость серверов Электронного правительства в Екатеринбурге составляет 1500 ТБ. Система имеет многоуровневую защиту от вторжений и различных видов DDoS-атак. В работу портала госуслуг так же интегрированы облачные сервисы, в частности Национальная облачная платформа в Москве и четыре виртуальных сервера.

Технологическую поддержку работы Единого портала госуслуг «Ростелеком» осуществляет совместно с дочерней компанией «РТ Лабс».