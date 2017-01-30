Росреестр запустил электронный сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) запустила электронный сервис для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью сервиса можно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 г. Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сообщили CNews в Росреестре.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, их ограничениях и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведения о возражении в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости или о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом — в электронном виде и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата, рассказали в Росреестре.

В соответствии с 218-ФЗ доработаны сервисы сайта Росреестра «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн», которые предоставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).