РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве

«Особые экономические зоны» (РосОЭЗ) и Ассоциацией кластеров и технопарков (АКиТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Как стало известно CNews, стороны планируют организовать сотрудничество по ряду направлений, в том числе в части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере особых экономических зон (ОЭЗ) и развития контрактного производства на территории ОЭЗ.

Соглашение было подписано в присутствии заместителя Министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, подписи под документом поставили генеральный директор «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) Виталий Милявский и директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

Подписанное соглашение закрепляет сотрудничество организаций в сферах совершенствования нормативно-правовой базы ОЭЗ, методического и аналитического сопровождения их создания и развития, взаимодействия с органами власти по вопросам деятельности ОЭЗ, а также участия в российских и зарубежных мероприятиях в целях выявления и внедрения лучших практик по развитию ОЭЗ.

Отдельное место в соглашении занимает пункт по развитию контрактного производства на территории ОЭЗ. Во многих экономически развитых странах идет активное формирование цифровой экономики, характеризующейся внедрением новых производственных технологий. В связи с этим особую важность приобретает задача по переходу к передовым цифровым и интеллектуальным производственным технологиям и на территории России, в том числе путем создания контрактных производств – цифровых фабрик на площадках ОЭЗ.

«На протяжении всего прошлого года велась активная дискуссия об эффективности механизма особых экономических зон. Мы очень внимательно проанализировали все поступившие предложения, замечания, критику и наметили ряд задач, которые необходимо выполнить для «перезагрузки» особых экономических зон, как в части совершенствования нормативной базы, так и в части повышения эффективности управления особыми экономическими зонами, - отметил в рамках церемонии подписания Александр Цыбульский, - Уверен, что возможности, компетенции и значительный опыт, накопленный Ассоциацией кластеров и технопарков, позволят нам существенно повысить динамику и качество этой работы совместно с «Особые экономические зоны».

По словам Виталия Милявского, соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров и технопарков позволит сторонам координировать усилия по продвижению проектов экономического развития и совершенствованию нормативно-правовой базы для особых режимов развития территорий: «Опыт, накопленный ОЭЗ в течение более чем десятилетнего периода развития проекта, позволит Ассоциации применить лучшие практики территориального развития для технопарков и кластеров, - сообщил глава АО «ОЭЗ». - Стороны смогут оказывать друг другу информационную поддержку, а также совместно выстраивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в российском практическом опыте».

Как отметил Андрей Шпиленко, данное соглашение – первый шаг в долгосрочном плане работы Ассоциации по направлению ОЭЗ. «В этом году Ассоциацией совместно с «Особые экономические зоны» будет разработан национальный стандарт, который должен определить базовые требования к деятельности ОЭЗ на федеральном уровне, - сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков. – В рамках работы над стандартом при Ассоциации будет создан экспертный совет, в который будут приглашены регуляторы, управляющие компании ОЭЗ, заинтересованные общественные и деловые объединения, включая Общероссийский Народный Фронт (ОНФ), который активно занимается темой развития ОЭЗ на протяжении нескольких последних лет». Также, по словам Андрея Шпиленко, в конце 2017 года будет опубликован национальный рейтинг ОЭЗ, который будет представлять интерес для инвесторов и послужит «дорожной картой» для всех, кто планирует размещение и развитие производства в России».