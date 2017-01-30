Иван Киреев назначен замгендиректора «Национального Центра Информатизации» по производству

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ), дочерняя компания госкорпорации «Ростех», объявила о назначении на пост заместителя генерального директора НЦИ по производству Ивана Киреева, имеющего опыт работы в структурах глобальных вендоров. Среди его задач на новой должности — выстроить производственные и административные процессы для оптимизации качества разработки ПО, используя опыт работы в международных компаниях и передовые мировые практики, сообщили CNews в НЦИ.

В планах стратегического развития НЦИ — укрепить свои позиции в области разработки систем для госсектора и предприятий с госучастием, расширить присутствие отечественных программных продуктов на международном рынке. Центр работает над созданием российской операционной системы, PLM-, ERP-решений и другого прикладного ПО.

«Конкуренция на внешнем рынке ПО очень высока. У отечественных продуктов есть своя ниша и свой потребитель, однако, чтобы не только сохранять позиции, но и наращивать присутствие, необходимо играть по мировым правилам. Сейчас средний срок вывода новой версии продукта сократился с 2-3 лет до 6 месяцев. Для того чтобы быть конкурентоспособными в этих условиях, необходимо производственные процессы выстраивать в соответствии с принятыми в мире стандартами», — подчеркнул Иван Киреев, заместитель генерального директора НЦИ по производству.

С 2013 по 2016 гг. работал в должности директора по развитию и работе с индустриальными партнерами в фонде «Сколково», где отвечал за развитие совместных проектов с международными и российскими высокотехнологичными компаниями. До этого занимал пост директора по разработке ПО и развитию бизнеса в международной компании Exigen Group.

С 2005 по 2010 гг. как директор по разработке ПО работал в компании Epam Systems, участвовал в создании офиса разработки компании в Санкт-Петербурге. В целом под его руководством реализовано более 50 проектов в России, США, Канаде, Казахстане, Англии, Белоруссии, отметили в НЦИ.

Иван Киреев в 2001 г. с отличием закончил математико-механический факультет СПбГУ. В том же году поступил на юридический факультет того же университета, который закончил в 2004 г.