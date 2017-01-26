В «Росэлектронике» разработали системы освещения на диодных лазерах

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке системы освещения, основанной на использовании лазерного излучения и удаленного люминофора. Как рассказали CNews в компании, разработка исключает опасность возникновения пожара или взрыва из-за возникновения искры при включении электропитания и способна работать в агрессивных средах, а также под водой.

Системы, проектируемые входящим в холдинг «Оптрон» (Москва), построены на базе синих лазеров (диапазон длин волн излучения 440-470 нм) собственной разработки, изготовленных на основе III-N гетероструктур (нитриды металлов III группы, - алюминий, галлий, индий). Осветительные устройства обладают высокой световой отдачей - до 100 лм/Вт и световым потоком – до 2000 лм.

«Системы освещения на диодных лазерах демонстрируют высокую эффективность и сверх экономичность. Применение оптоволокна позволяет создавать на их базе светотехнические приборы, которые обеспечивают электробезопасность, искробезопасность, пожаробезопасность. Они устойчивы к воздействию климатических, коррозионных, механических, электромагнитных, радиационных поражающих факторов. Например, они буквально незаменимы на химическом производстве или при работе под водой», - сказал заместитель генерального директора «Росэлектроники» по продажам и маркетингу Игорь Клочко.

Инженеры «Оптрона» разработали также волоконно-оптические модули, предназначенные для организации систем передачи данных по открытому каналу, а также для систем лазерной подсветки наземных целей.

Светотехническая продукция на основе диодных лазеров имеет различные конструктивные решения для внутреннего и внешнего освещения бытовых помещений и инфраструктурных объектов, в том числе, опасных, например, химических производств, атомных станций и шахт. Кроме того, спроектированы специальные конструкции для разметки дорог, мостов и тоннелей, а также организации освещения на судах и подводных лодках.

Также «Оптрон» разработал диодные лазеры, излучающие в разных диапазонах длин волн: 630-690 нм (до 1Вт CW), 805-865 нм, 940-980 нм, 1030-1064 нм (до 2Вт CW).

Системы освещения на диодных лазерах будут представлены на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, зал 4, стенд 74В20.