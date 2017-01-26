«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области

Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интернет, построение корпоративных защищенных сетей VPN и передача мультимедийного трафика, сообщили CNews в «Ланите».

Построенная система сетевого транспорта объединила для информационного обмена органы государственной власти различного уровня, расположенные в Магадане, а также предоставила платформу для взаимодействия других бюджетных организаций поверх общего транспорта. В перспективе к сети будут подключены все госучреждения и органы местного самоуправления субъекта, рассказали в компании.

Новая система внедрена в рамках государственного контракта с использованием существующих собственных и арендуемых каналов связи. Спроектирована с высокой степенью надежности и устойчивости к отказам: при выходе из строя линий связи, устройств или целых узлов система сохраняет работоспособность, продолжая исправно передавать пакеты данных за счет автоматического переключения на резервные каналы. Функционал сети дает широкие возможности для оптимизации и управления трафиком, обеспечивая определенные условия (резервирование каналов, распределение нагрузки сети, балансировка и предотвращение перегрузок) для повышения эффективности её использования, отметили в «Ланите».

Валентин Клюшенков, начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, заявил: «Переход на систему сетевого транспорта на технологии MPLS позволяет нам объединить органы государственной власти и бюджетные учреждения в единую корпоративную сеть. Специалисты “Ланит-Партнер” переключили каналы и перевели организации на новую систему менее чем за сутки, без перерывов в обслуживании пользователей. Высокое качество работы свидетельствует о профессионализме ИТ-компании».

«Использование современных технологий построения сетей помогло выстроить гибкое и надежное решение сетевого транспорта для государственного заказчика, которое по своей функциональности соответствует сетям операторов. Децентрализованная структура организации построенной сети позволяет одновременно использовать множество резервных каналов, а также предоставляет свободу в выборе оператора связи, независимо для каждого подключаемого узла», — добавил со своей стороны Дмитрий Лещинский, ведущий руководитель проектов «Ланит-Партнер».