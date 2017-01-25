Новая радиостанция «Ростеха» обеспечит защиту от мощных помех

Концерн «Созвездие» госкорпорации «Ростех» разработал УКВ радиостанцию нового поколения. В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, она позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с, сообщили CNews в «Ростехе».

По словам представителей госкорпорации, разработка предназначена для обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота — батальон — полк. В изделии применена пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех, которая делает радиостанцию практически неуязвимой к любым внешним помехам. Технология обеспечивает связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу.

Согласно оценкам «Ростеха», по сравнению с изделиями предыдущего поколения, она обеспечивает увеличение дальности связи на 25% при отсутствии помех и в 10-15 раз — при воздействии сильных помех.

В разработке реализован принцип программно-определяемого радио (software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 г.