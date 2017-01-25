Минкомсвязи предложило создать Комиссию по вопросам присвоения звания «Мастер связи»

Минкомсвязи РФ предложило учредить Комиссию по вопросам присвоения звания «Мастер связи» — ведомственного знака отличия, дающего, в свою очередь, право на присвоение звания «Ветеран труда». Соответствующий проект приказа Минкомсвязи опубликован на портале regulation.gov.ru и в настоящее время проходит этап общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

В «Положении о Комиссии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросам присвоения звания “Мастер связи”» описаны порядок работы создаваемого органа, его состав, функции и права. Согласно документу, Комиссия, как совещательный орган Минкомсвязи, будет обеспечивать вынесение объективных заключений в отношении кандидатов на звание «Мастер связи», а все решения Комиссии будут носить рекомендательный характер. Организационно-техническое и документационное обеспечение её деятельности возьмет на себя Департамент организационного развития.

На совещательный орган будут возложены функции рассмотрения документов о присвоении звания и подготовки письменного заключения с рекомендацией министру связи и массовых коммуникаций РФ, подкрепленной указанием причин в пользу присвоения либо отказа в присвоении звания. Срок рассмотрения Комиссией документов при этом не должен превышать 90 календарных дней со дня их поступления в министерство.

В состав Комиссии будут входить заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, федеральные государственные гражданские служащие отдела государственной службы и кадров Департамента организационного развития, Правового департамента и других структурных подразделений министерства и представители профсоюзной организации.

В случае утверждения «Положения о Комиссии» приказ будет направлен на госрегистрацию в Министерство юстиции РФ.