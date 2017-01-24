«Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок

«Барс Груп» (дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех») объявила о разработке автоматизированной системы управления субсидированием воздушных перевозок. Как рассказали CNews в компании, разработка ускорит для авиаперевозчиков процесс оформления заявок и получения субсидий от государства, упростит оформление отчетности, а для Росавиации оптимизирует формирование перечня субсидируемых маршрутов.

Заказчиком системы выступило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Разработка предназначена для автоматизации процессов, связанных с выделением и контролем субсидий, предоставляемых государством авиаперевозчикам. Ее внедрение повысит оперативность и достоверность информации, поступающей от авиаперевозчиков в ходе подачи заявлений на получение субсидий для осуществления воздушных пассажирских перевозок. Кроме этого, система упростит оформление отчетности и автоматизирует процесс формирования перечня субсидируемых маршрутов в рамках ежегодно выделяемых бюджетных средств.

«Ранее при формировании заявлений от авиаперевозчиков мы сталкивались с большим числом ошибок, и процесс обработки заявлений занимал много времени, - сказала Валентина Романова, заместитель начальника Управления регулирования перевозок Росавиации. - С помощью внедренной системы перечень ошибок сведен к нулю. Список маршрутов и заявлений теперь отбирается автоматически в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. Процесс предоставления субсидий стал более прозрачным – авиаперевозчик может в режиме онлайн отслеживать статус документов».

Система создана на базе аналитической программной платформы «Барс Груп» Alpha BI. Программный продукт включает несколько подсистем. Для сотрудников авиакомпаний создана подсистема предоставления информации. С ее помощью формируются заявления на получение субсидий, фиксируются сведения о заключенных договорах, формируются отчеты о выполненных полетах и оплате субсидии. Для выполнения функций распределения субсидий и контроля их эффективности со стороны Росавиации разработана подсистема сбора информации и построения отчетности. Ее пользователи - сотрудники Росавиации. Она позволяет получать заявления от авиаперевозчиков, анализировать их, формировать перечень субсидируемых маршрутов, вносить сведения о заключенных договорах, а также создавать аналитические отчеты для контроля эффективности субсидирования и расходования бюджетных средств. Кроме того, разработаны подсистемы функционального и технического администрирования для управления справочной информацией системы, расширения состава справочников и перечня пользователей.

С внедрением системы в Росавиации будут автоматизированы процессы, которые раньше выполнялись вручную: сбор заявлений от авиаперевозчиков на предоставление субсидий, контроль корректности их заполнения, контроль лимитов бюджетных средств субсидирования, отбор маршрутов для включения в перечень субсидируемых, сбор отчетности от авиаперевозчиков о фактически выполненных субсидируемых перевозках и формирование сводной отчетности агентства по субсидированию.