В МГУ заработал цифровой гербарий

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках проекта «Ноев ковчег» создали цифровой гербарий — коллекцию отсканированных изображений гербарных образцов из фондов биологического факультета. Об этом CNews сообщили в МГУ.

«Проект “Ноев ковчег” уникален для России, да и для всего мира, — заявил научный координатор проекта, ведущий научный сотрудник Московского университета Петр Каменский. — Основная цель проекта — сохранение, исследование и полезное использование биологического разнообразия нашей планеты. Конечно, этим целям служили и служат многие другие проекты, однако в рамках “Ноева ковчега” мы работаем со всеми возможными типами биологических образцов — от засушенных насекомых до клеток и целых органов человека. Важную часть проекта составляет создание единого биоколлекционного информационного пространства. Иными словами, мы разрабатываем цифровой ресурс, который объединит в себе максимально возможное количество информации о биологических коллекциях. Пока что мы работаем на уровне МГУ, но в будущем собираемся расширяться до всероссийского уровня. Цифровой гербарий Московского университета — это “первая ласточка” нашей информационной системы, которая наглядно демонстрирует все выгоды глобального подхода к анализу биоразнообразия.

Сейчас цифровой гербарий Московского университета насчитывает 786 тыс. образцов. Изображения уже доступны для всех желающих на портале Депозитария живых систем МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Работы по оцифровке университетского гербария начались весной 2015 года, и за полтора года были отсканированы все многочисленные представители флоры Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Крыма, Кавказа, Монголии, стран Африки и Южной Азии, — рассказал Алексей Серегин, один из разработчиков цифрового гербария, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Гербария МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель направления «Растения» проекта «Ноев ковчег». — Созданная база данных является крупнейшим в России хранилищем информации о разнообразии и распространении растений. Она предназначена как для профессионалов, так и для любителей, которые хотят больше узнать о флоре. Для того, чтобы воспользоваться цифровым гербарием, достаточно ввести латинское название растения или воспользоваться функцией расширенного поиска. Все изображения представлены в высоком разрешении так, чтобы можно было изучить отдельные фрагменты образца без необходимости отдельно оцифровывать интересующую деталь. Оцифровка была произведена силами научного коллектива МГУ имени М.В. Ломоносова и компании-партнера. Мы также активно привлекали волонтёров из числа студентов нашего университета».

На сегодняшний день цифровой гербарий МГУ имени М.В. Ломоносова занимает первое место в мире по числу отсканированных образцов среди университетских коллекций и шестое место «в общем зачете», уступая лишь коллекциям крупнейших научных центров мира — Парижа, Лейдена, Пекина, Нью-Йорка и Вашингтона.

Как отмечается, Гербарий Московского университета (MW) — коллекция мирового значения, первое упоминание о которой относится еще к 1780 г. Объем фондов превышает 1 млн образцов. Здесь сосредоточены как ценнейшие исторические реликвии, связанные с именами Карла Линнея и Джеймса Кука, так и обширные материалы последующих исследователей флоры. Гербарий постоянно пополняется новыми оцифрованными образцами. За последние пять лет сотрудниками МГУ было открыто 60 видов цветковых растений, причем только восемь из них были найдены в России. Только в 2016 г. было найдено 16 новых видов растений. Образец каждого растения гербаризируется и предоставляется для коллекции в научное учреждение, с которым сотрудничает ученый. После этого изображение каждого открытого растения попадает и в цифровой гербарий. Также возможно получить для изучения материал из зарубежных гербариев.