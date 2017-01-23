Горнолыжники могут оформить пропуск в пограничную зону через Единый портал госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о том, что оформить пропуск в пограничную зону россияне могут через Единый портал государственных услуг. Услуга оказывается бесплатно в срок от пяти до 30 рабочих дней.

Услуга «Выдача пропусков в пограничную зону» включает получение пропусков для въезда в пограничную зону транспортных средств, а также получение индивидуального, коллективного пропусков и пропуска для прохода в зону несовершеннолетних лиц. Также предусмотрена выдача разрешений на осуществление промысловой и хозяйственной деятельностей. Услугу предоставляет Федеральная служба безопасности РФ.

«Чаще всего разрешения на осуществление промысловой и хозяйственной деятельностей необходимо гражданам России, которые осуществляют выпас скота на приграничных территориях. Выдача пропусков в приграничную зону интересна прежде всего для тех, кто катается на горных лыжах и сноубордах на курортах Северного Кавказа», — отметил директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.