FlowVision внесен в Единый реестр российского ПО

Программный комплекс FlowVision вычислительной аэро- и гидродинамики включен в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по приказу Минкомсвязи России от 23.12.2016 №682, сообщили CNews в компании «Тесис». Реестровый номер программного комплекса: 2504.

Согласно постановлению Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г., с 1 января 2016 г. в России действует принцип приоритета для продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, при закупках для государственных и муниципальных нужд, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ продолжает работать над упрощением процедуры покупки отечественных программных продуктов для нужд государственных заказчиков. Для этого министерство совместно с ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) подготовило таблицу соответствия отечественных аналогов популярным иностранным продуктам, а также методические указания по применению постановления Правительства РФ №1236. Ожидается, что информационная таблица соответствия ПО, происходящего из иностранных государств, классам программных продуктов, предусмотренных классификатором, поможет государственным заказчикам быстро анализировать свои возможности при закупке российских программных продуктов в соответствии с новой практикой.

«В настоящее время таблица соответствия отечественных аналогов иностранным продуктам, а также методические указания по применению постановления Правительства РФ №1236 еще не опубликованы. Мы следим за развитием ситуации. Однако специалисты компании “Тесис” готовы оперативно проконсультировать представителей промышленных предприятий и государственных организаций по вопросу технической возможности замены используемого на предприятии иностранного программного комплекса вычислительной аэро- и гидродинамики на российский программный комплекс FlowVision», — заявили представители «Тесис».