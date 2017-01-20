«Федеральная грузовая компания» развивает интерактивные сервисы для клиентов

«Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочернее предприятие РЖД) в целях эффективного взаимодействия с клиентами представила на своем сайте в разделе «Клиентам» новый сервис – электронную форму заявки.

Как отметил первый заместитель генерального директора ФГК Виктор Воронович, компания постоянно развивает интерактивные сервисы и функциональность корпоративного сайта. «В первую очередь, новая опция интересна грузовладельцам на зарубежных рынках, в отличие от российских не имеющим возможности создавать заказы с использованием АРМ Клиента системы ЭТРАН, которая передает их в АО «ФГК». Мы работаем, чтобы сделать систему приема заявок максимально прозрачной – исключить возможные внутренние фильтры. Наша задача – рассмотреть каждую заявку, обеспечивая персональный подход к клиенту и конкурентоспособные коммерческие условия», – подчеркнул Виктор Воронович.

Электронная форма заявки позволяет указать требуемое количество вагонов, род подвижного состава, планируемый к перевозке груз, технические характеристики вагонов и другую информацию.