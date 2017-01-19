«Ростелеком» развивает «Систему-112» в Воронежской области

Воронежский филиал «Ростелекома» в рамках двух государственных контрактов выполнил работы по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

Специалисты компании развернули подсистемы, которые позволяют вести оперативный учёт движения технических средств между всеми объектами «Системы-112» Воронежской области, автоматизировать инвентаризацию программных и аппаратных средств, а также проводить сетевой мониторинг серверов и рабочих мест и управлять изменениями платформ инфраструктуры «Системы-112». Оборудование системы установлено в телекоммуникационные шкафы, которые оснащены охранной сигнализацией и централизованным удаленным управлением доступа.

«“Система-112” позволяет автоматизировать и ускорить процесс оперативного реагирования экстренных служб при чрезвычайных ситуациях, — рассказала Наталья Титова, директор Воронежского филиала «Ростелеком». — Звонки на единый номер “112” доступны от абонентов всех операторов фиксированной и мобильной связи, в том числе с таксофонов универсальной услуги связи. “Система-112” оптимизирует взаимодействие экстренных служб при чрезвычайных ситуациях и уровень безопасности в Воронежской области. Если раньше при происшествии приходилось отдельно вызывать, например, скорую и полицию, то теперь достаточно позвонить по номеру “112”, и диспетчер самостоятельно оповестит все необходимые службы».

В рамках госконтрактов по развитию «Системы-112» «Ростелеком» подключил к системе центр обработки данных Департамента здравоохранения Воронежской области, создал три дополнительные дежурно-диспетчерские службы (ДДС) и модернизировал ДДС в службе скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы. На данный момент инфраструктура системы состоит из Центра обработки вызовов, 34 единых ДДС и 108 ДДС.

Для автоматизации процессов технической поддержки при эксплуатации «Системы-112» Воронежской области «Ростелеком» использовал программный продукт «Скит», разработанный дочерней компанией «Глобус-Телеком».

По отзыву «Ростелекома», «Скит» обеспечивает высокое качество управления инцидентами и обработки заявок пользователей. Программный продукт позволяет в автоматическом режиме назначать исполнителей из службы технической поддержки для устранения проблем, сокращать время реагирования на запросы пользователей, формировать аналитические отчеты, направлять автоматические уведомления пользователям об изменении статуса или истечении сроков заявок.

«Наша разработка имеет модуль защиты от несанкционированного доступа, сертифицированный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, что соответствует высоким требованиям к информационной безопасности, предъявляемым к “Системе-112”», — подчеркнул директор по информационным технологиям и инновациям «Глобус-Телекома» Сергей Рыбаков.