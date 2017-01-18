АПКШ «Континент» версии 3.7.6 соответствует новым требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам

Компания «Код безопасности» объявила о завершении процедуры сертификации АПКШ «Континент» 3.7.6 на соответствие новым требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам. Сертификат ФСТЭК России №3008 подтверждает, что аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент» версии 3.7.6 соответствует требованиям, принятым ФСТЭК России в 2016 г., сообщили CNews в «Коде безопасности».

Продукт сертифицирован по 3-му классу защиты для программно-аппаратных межсетевых экранов уровня сети (тип «А») и 3-му классу защиты систем обнаружения вторжений уровня сети.

Сертификат дает возможность использовать АПКШ «Континент» версии 3.7.6 при создании ИСПДн до УЗ1 включительно, ГИС до класса К1 включительно, АСУ ТП до класса К1 включительно, АС до класса защищенности 1В (гостайна с грифом «секретно»), а также информационных систем общего пользования (ИС ОП) 2 класса.

В процессе подготовки продукта к выполнению новых требований было реализовано несколько значимых доработок. Так, для оптимизации работы межсетевого экрана был обеспечен процесс инспекции протокола SSL. В результате межсетевой экран может «на лету» расшифровывать и проверять содержимое зашифрованных пользовательских сессий.

В АПКШ «Континент» 3.7.6 реализованы обнаружение и блокировка трафика сетевых приложений, что значительно оптимизирует фильтрацию тех из них, что не зависят от конкретного сетевого порта. Кроме того, теперь администратор может создавать правила фильтрации трафика на основе команд протоколов HTTP(S) и FTP и таким образом повысить эффективность контроля доступа пользователей в интернет. В обновленном продукте также произведена интеграция детектора атак и криптошлюза с функцией межсетевого экрана. Теперь при обнаружении угрозы детектор атак может дать межсетевому экрану на криптошлюзе «Континент» команду на создание временного правила для фильтрации трафика источника атаки.

«ФСТЭК России усиливает требования к средствам защиты информации, что способствует повышению уровня безопасности ИТ-инфраструктур российских организаций. Развитие продуктов и их функциональных возможностей в соответствии с требованиями регулятора, а также обеспечение удобства внедрения и эксплуатации являются нашими приоритетами», — отметил Кирилл Коданев, менеджер продукта компании «Код безопасности».

Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России на АПКШ «Континент» 3.7.5 продолжает действовать до 2019 г.