Электронный фонд Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих пополнился новыми изданиями

Корпорация «Элар» оцифровала издания для Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. В результате проекта специализированной литературой в цифровом формате была наполнена электронная библиотека «Коррекционная педагогика и психология», сообщили CNews в «Элар».

Электронная библиотека «Коррекционная педагогика и психология», проект Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, реализуется с целью предоставления широкого доступа к специальной научной и учебной литературе. «Одна из задач создания электронной библиотеки — обеспечение сохранности изданий, многие из которых являются памятниками культуры и историческими ценностями. Объект хранения ЭБ СПбГБСС — структурно целостный элемент фонда электронной библиотеки, ориентированный на долговременное использование и многократное обращение к его содержанию», — говорится на сайте учреждения.

Специалисты «Элар» отсканировали на планетарных сканерах марки «ПланСкан» 136 тыс. страниц изданий. На этапе ретроконверсии по информации, содержащейся на титульных страницах книг и журналов, были составлены библиографические описания в формате RUSMARC для загрузки в автоматизированную библиотечную информационную систему. Также были сформированы электронные книги в формате PDF с полнотекстовым распознаванием для контекстного поиска.

«Технологические этапы и особенности создания электронных книжных коллекций отработаны компанией в ходе реализации множества проектов в библиотеках, которые мы выполняем почти двадцать пять лет, — рассказал заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами корпорации «Элар» Вадим Андренюк. — В частности, для сканирования документов технология предполагает использование только планетарных сканеров, в которых отсутствует разрушительное для бумаги излучение, а книжные колыбели позволяют раскрывать издания, не повреждая их переплет».