3i Technologies создал для МКМ профессиональную систему анализа бизнес-среды

Консорциум 3i Technologies объявил о разработке по заказу госкомпании «Москабельмет» (МКМ) системы анализа бизнес-среды, которая повысит эффективность деятельности МКМ за счет профессиональной обработки разнородной информации. Как рассказали CNews в компании, система работает как с данными, которые генерируют компании, входящие в группу, так и с внешними источниками.

Система в автоматическом режиме собирает информацию из открытых источников интернет о событиях, относящихся к деятельности МКМ: новости рынка, в том числе кадровые, анонсы продуктов партнеров и конкурентов, объявления о государственных тендерах и конкурсах, анонсированных частными компаниями и т. д., а также все данные о деятельности предприятий входящих в группу. Аналитический инструментарий системы дает возможность выделять значимые для МКМ события: отслеживать динамику рынка, кадровую миграцию, следить за публичными конкурсами, оценивать перспективы участия в тех или иных мероприятиях и эффективно управлять собственными ресурсами. Для удобства использования разработан простой понятный веб-интерфейс.

«Профессиональная работа с информацией - одно из главных условий эффективного бизнеса в XXI веке. Среда, в которой мы работаем, генерирует лавинообразные потоки информации: в них далеко не всегда получается отследить нужное, выделить важное и своевременно подготовиться к изменениям на рынке. Специалисты из 3i Technologies создали инструмент для руководства компании, который позволит повысить качество управления группой и точность принимаемых решений», - сказал генеральный директор «Москабельмета» Павел Моряков.

«Конкурентная среда требует от нас высокой скорости реакции на любые события, однако в потоке дел не всегда удается сопоставить разрозненные события, чтобы сделать правильные выводы. Опираясь на многолетний опыт разработки специализированных поисковых систем, систем семантического анализа текста наши специалисты создали решение, которое бизнес сможет использовать для повышения качества обработки разнородной информации», - отметил председатель совета директоров консорциума 3i Technologies Алексей Любимов.

Консорциум 3i Technologies учрежден в 2014 г. компаниями DSS Lab и InfoQubes, в 2016 г. к нему присоединилась компания Promt. Консорциум объединяет российские научные и инженерные коллективы, специализирующиеся на разработке технологий, продуктов и сервисов интеллектуальной обработки больших массивов данных различной природы. Консорциум обладает технологиями поиска, обработки и анализа текстовой, аудио- и видеоинформации, которые защищены патентами и авторскими свидетельствами.