«Росэлектроника» увеличит в 2017 году выпуск газосигнализаторов на 50%

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» планирует увеличить в 2017 г. выпуск датчиков и систем контроля загазованности различного применения на 50% — до 45 тыс. единиц против 30 тыс. единиц, произведенных в прошлом году. Рост производства планируется обеспечить за счет ценовой политики, разработки модификаций для промышленного применения, в том числе во взрывоопасных средах, а также поставок в страны Таможенного союза, сообщили CNews в «Росэлектронике».

Производственная программа разработчика и производителя датчиков загазованности — саратовского НПП «Алмаз» — предполагает поэтапное увеличение выпуска до 100 тыс. единиц продукции в 2021 г., что соответствует 35% российского рынка. По итогам 2016 г. доля предприятия составила около 10%.

По словам представителей холдинга, в последние годы проявилась тенденция к сокращению объема сбыта из-за возрастающей конкуренции, которая носит преимущественно ценовой характер — датчики «Алмаза», превосходящие аналоги по техническим параметрам и надежности, оказывались примерно на 30% дороже. В связи с этим в 2016 г. предприятие сократило цены и провело ряд мероприятий по снижению себестоимости при сохранении качества продукции. В результате уже в четвертом квартале был зафиксирован устойчивый рост продаж.

Снижение себестоимости в значительной степени обеспечено за счет договоренностей с поставщиками комплектующих — другими предприятиями холдинга «Росэлектроника».

В текущем году НПП «Алмаз» начнет производство газосигнализаторов в сегменте промышленного исполнения — аппаратуры, работающей в сложных условиях повышенной влажности, запыленности, нестандартных температурных режимов. В частности, планируется разработка сигнализаторов во взрывозащищенном корпусе для применения на нефте- и газоперерабатывающих объектах.

Кроме того, предприятие планирует начать экспорт датчиков загазованности различных модификаций в страны Таможенного союза — Белоруссию и Казахстан. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве.

Уникальной особенностью газосигнализаторов НПП «Алмаз» являются сенсоры, изготавливаемые на базе СВЧ-технологий катодного производства, а также схематические решения, позволяющие практически исключить деградацию параметров аппаратуры в течение срока эксплуатации, пояснили в «Росэлектронике».

В 2016 г. «Алмаз» разработал систему контроля загазованности «Автогаз» для транспортных средств, работающих на газообразном топливе. Система предназначена для своевременного обнаружения утечки газа на пассажирском, грузовом и легковом автотранспорте, отметили в холдинге. Она предусматривает размещение датчиков в местах установки газобаллонного оборудования, на всем протяжении газовых магистралей, а также в других местах транспортного средства, где велика вероятность скопления газа.