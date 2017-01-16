«Ланит» разрабатывает портал российского общества «Знание»

Компания «Ланит» представила интернет-портал общероссийской просветительской организации «Знание», которая была создана указом президента РФ в декабре 2015 г. и явилась наследницей традиций Всесоюзного общества «Знание». Новый сетевой ресурс призван помочь координировать работу 82 региональных отделений организации и продвигать их образовательно-просветительские мероприятия. Портал находится в разработке, запустить его планируется до конца 2017 г., сообщили CNews в «Ланите».

Портал знаниероссии.рф станет академической площадкой, объединяющей сведения обо всех лекторах, лекциях и образовательных курсах «Знания». Зарегистрированные пользователи получат свободный доступ ко всей информации, размещенной на портале.

Специалисты «Ланит» создали поисковый интерфейс, чтобы каждый слушатель мог быстро найти наиболее интересные ему мероприятия «Знания». На странице мероприятий внедрено несколько механизмов поиска: «классический» — по наличию искомого текста в описании события, по ключевым словам, категориям и по дате проведения.

Главная страница портала учитывает местоположение посетителя и выдает информацию, актуальную для его региона, а также события общероссийского значения. Кроме того, посетитель сайта сразу же видит новости общества, интерактивную карту России со всеми событиями общества, а также раздел «Медиатека» с записями прошедших мероприятий, фотоотчетами и другим интересным контентом.

В 2017 г. на портале появятся личные кабинеты слушателей, лекторов и сотрудников. В них пользователи смогут настроить свой профиль и подписки на новости, просмотреть информацию о посещенных и планируемых мероприятиях, добавить в закладки интересные события.

В кабинете слушателя будут появляться личные рекомендации. Слушатели смогут оценивать посещенные лекции и смотреть дополнительные материалы к ним. Лекторы в своих кабинетах увидят оценки слушателей и организаторов, а также их отзывы. Из кабинета лектора можно будет подать запрос на аттестацию общества. Чтобы стать сертифицированным лектором «Знания», необходимо прочитать определенное количество лекций, предоставить их видео экспертам и получить одобрение общества.

Кабинет сотрудника открывает доступ к системе планирования в рамках всей организации. «Ланит» автоматизировал создание поручений для реализации планов мероприятий, формирование различных отчетов после их проведения, мониторинг исполнения задач.

Личные кабинеты сотрудников общества на портале дают возможность внутренних коммуникаций: сотрудники здесь будут получать новые задачи, отчитываться об их выполнении, формировать поручения подчиненным. Также пользователи смогут увидеть сводку по регионам о выполнении поставленных поручений или проведенным мероприятиям. У сотрудников будет возможность просматривать рейтинги лекторов.

«Новые технологии бросили вызов традиционным формам и методам, которые ранее использовались в образовании. Для просветительских материалов сегодня нужна не только сила убеждения, но и увлекательная форма, наглядность. Наш обновленный портал учитывает все актуальные принципы работы с информацией в интернете, — утверждает Любовь Духанина, председатель российского общества «Знание». — Это современная, динамичная, интерактивная площадка, и она полностью отражает наше стремление идти в ногу со временем и использовать передовые технологии».

«Для нас это очень важный, масштабный проект. Весь следующий год мы будем внедрять на портале “Знание” новые сервисы. Так, весной для каждого из регионов будут созданы отдельные страницы. На сентябрь запланировано появление личных кабинетов сотрудников. К концу года будет готова мобильная версия портала, а также версия для слабовидящих. Мы очень рады работать над проектом, который откроет доступ широкой аудитории к электронным библиотекам, различным вебинарам, мастер-классам, записям лекций», — заявил Леонид Головатый, вице-президент, директор департамента корпоративных систем «Ланит».