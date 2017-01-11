ОПК разработала систему опознавания «свой-чужой» для истребителей ПАК ФА

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о завершении разработки системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» для перспективных и модернизируемых авиационных комплексов Су-35С, ПАК ФА и Ил-76. Как рассказали CNews в компании, работы по созданию оборудования в составе ОПК ведет Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления.

Программно-аппаратный комплекс предназначен для определения государственной принадлежности самолетов военной и гражданской авиации и их распознавания с целью защиты «своих» летательных аппаратов от ошибочного поражения.

«Большинство систем опознавания «свой-чужой» на сегодняшний день уже технически устарели. Высокая энергетическая заметность такого оборудования является важным демаскирующим фактором, которым может воспользоваться противник при поражении цели, – сказала первый заместитель генерального директора ЦНИИ ЭИСУ Инна Григоренко. – В новом программно-аппаратном комплексе существенно увеличена разрешающая способность по дальности, обеспечена защищенность от помех и снижена выходная мощность передатчика, что позволяет существенно повысить уровень радиоэлектронной и энергетической скрытности работы всей системы».

Благодаря модульному принципу построения система может быть интегрирована в бортовое радиоэлектронное оборудование как старого парка самолетов, так и перспективных авиационных комплексов, таких как ПАК ФА и Су-35С.

В 2016 году система успешна прошла предварительные испытания и показала высокий уровень работоспособности в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, а также при экстремальных температурах и механических повреждениях.