Решения «Лаборатории Касперского» для защиты от целевых атак и работы с серверами сертифицированы ФСБ и ФСТЭК

Два корпоративных продукта «Лаборатории Касперского» прошли государственную сертификацию, которая официально позволяет использовать их для защиты данных, составляющих государственную тайну. Об этом CNews сообщили в «Лаборатории Касперского».

Так, защитное решение Кaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ФСБ России, который подтверждает, что оно соответствует требованиям Федеральной службы безопасности к антивирусным средствам. Еще один продукт компании, «Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Server», получил сертификат ФСТЭК. Оба документа означают, что эти решения можно использовать для работы с информацией с грифом «совершенно секретно».

«Целевые атаки стремительно становятся одной из главных киберугроз для бизнеса — они тщательно продуманны и выверены, хорошо маскируются и долгое время никак себя не выдают. В Kaspersky Anti Targeted Attack Platform мы используем статистический анализ поведения компьютеров в сети организации, чтобы пресечь атаку в самом ее начале и снизить или предотвратить ущерб. Наличие сертификата Федеральной службы безопасности необходимо при использовании продукта для защиты высших органов государственной власти РФ, — рассказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России. — У “Антивируса Касперского для Linux File Server” уже был ранее выданный сертификат ФСТЭК, но мы постоянно обновляем этот продукт. Новую версию можно использовать в сертифицированных для работы с секретными данными операционных системах. Это особенно важно многим заказчикам с высокими требованиями к безопасности».

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform — решение для защиты от целевых атак. Главная опасность этих атак в том, что они тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и при этом никак себя не обнаруживают, пояснили в компании. Итогом может стать утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. По данным «Лаборатории Касперского», средний ущерб от целевых атак для предприятий среднего и малого бизнеса в мире составляет $84 тыс., а для крупных компаний он возрастает до $2,54 млн. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку и минимизировать ущерб от нее, так и защитить предприятие от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре.

В свою очередь, «Антивирус Касперского 8.0 для Linux File Server» входит в линейку продуктов «Лаборатории Касперского» для гетерогенных сетей (то есть таких, в которые входят устройства с разными операционными системами) и позволяет защищать рабочие станции и серверы как на уровне всей файловой системы, так и на уровне протокола передачи данных. Вновь сертифицированную версию можно использовать в релизе «Смоленск» ОС AstraLinux Special Edition 1.4 и 1.5, в том числе в режиме замкнутой программной среды (когда неавторизованные для устройства программы просто не запускаются).