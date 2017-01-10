Минкомсвязи: объем платежей через ЕПГУ за год вырос почти в три раза

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что в 2016 г. через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) было совершено 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Объем платежей 2016 г. почти в три раза превысил показатели 2015 г.

Согласно официальной статистике, в 2016 году пользователи ЕПГУ совершили 7,4 млн успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 г. таких платежей было совершено 2,6 млн на общую сумму 2,9 млрд рублей, в 2014 г. — 918 тыс. платежей на сумму 780 млн рублей.

«В будущем году мы ожидаем дальнейший рост количества и объема платежей. Получение госуслуг в электронном виде становится более популярным. С 1 января 2017 года у граждан появилась экономическая мотивация заказывать госуслуги через ЕПГУ», — сказал заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Козырев. Он сообщил, что при подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена льгота по оплате государственной пошлины. Согласно вступившим в силу изменениям в статью 333-35 части второй Налогового кодекса РФ, пошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Сейчас на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.