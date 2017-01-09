Более 3 тыс. пациентов внесены в базу сервиса «Найди меня»

За 2 года работы электронного сервиса «Найди меня» в его базу были внесены порядка 3 тыс. пациентов, в том числе 1490 — в 2016 г. Сервис уже помог найти 680 человек. Всего к сервису «Найди меня» подключены 67 московских больниц — все, куда пациентов привозят бригады скорой помощи, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС.

«Найди меня» создан Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий Москвы на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы (ЕМИАС). Сервис представляет собой базу пациентов, поступивших в больницы столицы без сознания и без документов или не способных назвать себя и связаться с родственниками.

При поступлении таких больных персонал в приемном покое вносит их приметы (рост, телосложение, цвет глаз и волос, возраст, одежда) в единую электронную базу «Найди меня». С согласия пациента они также могут приложить его фотографию. На портале findme.mos.ru родственники и друзья могут проверить, не поступал ли в столичные больницы человек с похожими приметами, чтобы в дальнейшем связаться с администрацией медицинской организации для уточнения деталей. Для просмотра фотографий потребуется подтвердить свою личность, авторизовавшись на московском портале госуслуг pgu.mos.ru или заполнив заявление в любом столичном МФЦ.

По данным ЕМИАС, ежедневно в больницы Москвы поступает до 60 человек, которые не могут связаться с родными. Сервис «Найди меня» помогает людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, дать о себе знать, а их родственникам — быстрее найти пропавшего.