В ГАС «Правосудие» появилась поддержка юридически значимой подачи исков в суд через интернет

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) сообщило о запуске в промышленную эксплуатацию сервис подачи в федеральные суды общей юрисдикции исков и других процессуальных документов и получения из судов юридически значимых решений через сеть интернет. Как рассказали CNews в учреждении, такая возможность реализована на сайтах всех федеральных судов общей юрисдикции на портале ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru).

В личном кабинете пользователя Портала предоставлена возможность направить в суд иски, заявления, ходатайства и иные процессуальные документы в электронном виде и получать копии судебных актов, извещения, вызовы в суд и иные документы в виде электронных документов, подписанных судьей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для авторизации и осуществления юридически значимого взаимодействия гражданину достаточно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную любым аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром, либо подтверждённый аккаунт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), который более двадцати миллионов граждан России уже получили на сайте госуслуг.

В качестве ближайших перспектив развития сервиса рассматривается возможность его расширения для юридически значимого взаимодействия с мировыми судьями, а также вывод сервиса непосредственно на портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Для электронной оплаты пошлин в суд граждане могут воспользоваться запущенным в декабре 2016 года сервисом оплаты, реализованным совместно со Сбербанком России.