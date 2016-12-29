«Ростелеком» и Минкомсвязи подписали контракт на эксплуатацию ИЭП на 2017 год

«Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2017 год. Как рассказали CNews в компании, стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб.

Новый контракт предусматривает эксплуатацию информационных систем в составе ИЭП и предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия – федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, МФЦ, кредитных и других организаций.

Будет также обеспечена работоспособность новых функций портала, разработанных в 2016 г. В их число, в частности, вошел модуль фоновых запросов ЕПГУ для автоматической проверки задолженностей пользователя, в частности, по штрафам ГИБДД и налогам и модуль интеграции регионального контента в интерфейс ЕПГУ в рамках проекта «Мультирегиональность», инициированного Минкомсвязи.

В рамках контракта «Ростелеком» окажет ряд новых услуг: поисковую оптимизацию портала в интернете, информационное сопровождение в социальной сети «Одноклассники» и проведение маркетинговых e-mail рассылок.

Согласно контракту, повышены требования к качеству оказания услуг с учетом возрастающей нагрузки на инфраструктуру электронного правительства, в частности, существенно сокращены нормативные сроки обработки некоторых типов запросов и решения инцидентов. Расширены требования к мониторингу качества работы информационных систем и сервисов портала - теперь в Ситуационный центр Минкомсвязи будут регулярно отправляться данные о состоянии отдельных компонент ИЭП, показателях работы информационных систем, а также результаты мониторинга качества оказания услуг и работоспособности ЕПГУ.

В соответствии с подписанным контрактом «Ростелеком» в 2017 г. будет предоставлять услуги собственных программно-аппаратных мощностей по размещению на Национальной облачной платформе более 20 государственных информационных систем и программных комплексов.

«В уходящем году порталу госуслуг исполнилось 7 лет. Юбилейный год стал показательным как по количеству новых регистраций, так и по числу услуг, заказанных пользователями. Наш заказчик диктует особые требования к содержанию и уровню сервисов по сопровождению инфраструктуры электронного правительства. У группы компаний «Ростелеком» есть все необходимые компетенции, ресурсы и экспертиза для выполнения этой задачи», - отметил директор по электронному правительству «Ростелекома» Михаил Бондаренко.

В 2016 г. модернизированная страница портала госуслуг была переведена на основной домен www.gosuslugi.ru. В результате популярность ЕПГУ резко выросла: если в первом полугодии портал ежемесячно посещали около 1,5 млн. человек, то в ноябре было отмечено 8 млн. пользователей. На текущий момент на госуслугах зарегистрировано более 38,8 млн. человек, из них более 15 млн. - в 2016 г. Рекордное количество регистраций зафиксировано в ноябре – около 2,4 млн. человек.

На портале в электронном виде можно заказать около 1 тыс. федеральных услуг, более 9 тыс. региональных и порядка 10 тыс. муниципальных услуг в интересах физических, юридических лиц и иностранных граждан. Чаще всего пользователи интересуются штрафами ГИБДД, налоговыми и судебными задолженностями, услугами по линии МВД: получением водительского удостоверения, регистрацией транспортного средства, получением загранпаспорта и паспорта РФ, а также регистрацией по месту жительства или пребывания.

Через портал проведено более 6 млн. платежей на общую сумму свыше 6,9 млрд. руб. Для сравнения, в 2015 г. было зарегистрировано 2,5 млн. платежных транзакций на сумму 2,9 млрд. руб.