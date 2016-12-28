Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), созданная Департаментом информационных технологий (ДИТ) города Москвы по заказу Департамента здравоохранения города Москвы в рамках программы «Информационный город», подвела итоги работы в уходящем году, как рассказали CNews в ведомстсве, в ЕМИАС зарегистрировано более 20 тыс. врачей амбулаторно-поликлинического звена и более 9 млн. пациентов, из них 800 тыс. добавилось в 2016 г. С помощью системы произведено более 285 млн. записей к врачам, более 100 млн. – за последний год.

В этом году доля дистанционных записей к врачам - через интернет, мобильное приложение или по телефону - увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 36%. Для москвичей стали доступны новые возможности: запланировать визит к врачу стало возможно на портале mos.ru и с помощью TelegramBot. На портале городских услуг pgu.mos.ru появилась новая функция: жители столицы могут перенести визит к врачу на портале, не отменяя запись.

По данным ЕМИАС, доступность врачей первого звена находится на высоком уровне: 88% пациентов могли попасть к терапевту (85% - к педиатру) в день обращения или на следующий день, и 89% пациентов попадают на прием к врачу в горизонте 20 минут от назначенного времени.

В 2016 г. более половины поликлиник Москвы начали использовать электронные медкарты (иЭМК). 2,6 млн пациентов уже получили свою ЭМК по мере обращения к врачам. Кроме того, 7000 врачей освоили образовательную программу «Использование электронной медкарты», что помогает им максимально задействовать функционал сервиса.

Важным событием года стало внесение в Государственную Думу законопроекта о приравнивании электронного больничного к бумажному. Принятие законопроекта поможет в будущем экономить время врачей и бумагу на распечатывание листков нетрудоспособности. В 2016 году московские врачи выписали 1,3 млн электронных листков нетрудоспособности. Ведется активная работа над поправками в законодательство относительно электронного рецепта, который пока тоже приходится распечатывать. С помощью сервиса электронного рецепта столичные врачи уже сделали более 28,5 млн. назначений лекарств, в том числе 18 млн – в 2016 г.

По данным Службы качества Единой медицинской информационно-аналитической системы г. Москвы (ЕМИАС), удовлетворенность врачей сервисом выросла на 70% с июля по ноябрь. Это стало возможным благодаря активному взаимодействию разработчиков ЕМИАС и практикующих медиков, которые вносят свои предложения по доработке сервиса.