Росэлектроника разрабатывает сверхмощный усилитель для радиотелескопа РТ-70

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») разрабатывают клистронный усилитель на 200 кВт для аппаратуры «Голиаф» уникального российского радиотелескопа РТ-70. Как рассказали CNews в компании, в настоящее время система «Голиаф» работает в режиме сложения мощностей двух усилителей на одну антенну до уровня 160 кВт. Цель новой разработки, осуществляемой московским НПП «Торий», заключается в создании прибора сразу на 200 кВт непрерывной мощности при минимальном увеличении мощности питания за счет качественного повышения электронного КПД.

В рамках первого этапа разработки инженеры НПП «Торий» создают эскизный проект будущего клистрона. Проведен цикл теоретических расчетов, поузловое моделирование клистрона. Поставлены эксперименты для анализа теплового режима работы коллектора на макетных образцах прибора. Планируется, что эскизный проект будет завершен во втором квартале 2017 г.

На втором этапе, в срок до четвертого квартала 2017 года будут разработаны экспериментальные образцы клистрона и подготовлена конструкторская и технологическая документация на опытные образцы по результатам экспериментальных исследований.

В 2018 г. предприятие поставит на РТ-70 три опытных образца нового изделия.

Ранее НПП «Торий» уже проводило модернизацию клистронного усилителя КУ-342 аппаратуры «Голиаф». Задачи РТ-70 по исследованию дальнего космоса требовали создания клистрона, обеспечивающего режим модуляции сигнала любого вида - амплитудной, частотной, фазовой, с уровнем непрерывной мощности 100 кВт на частоте 5010 МГц. При этом существовали значительные ограничения по массогабаритным показателям изделия.

Разработка была осуществлена на базе новых физических принципов работы клистронного усилителя. Инженеры НПП «Торий» впервые применили в изделии резонатор второй гармоники, позволивший увеличить электронный КПД прибора до 70%. Этот принцип был запатентован и сейчас широко используется во всем мире разработчиками мощных клистронов.

В ходе работ специалисты предприятия разработали также уникальную программу моделирования клистронов KLYS-4.5, которая позволила существенно улучшить выходные параметры прибора. При производстве были использованы новые технологические и конструктивные решения, позволившие увеличить долю годных изделий до 90%.

Радиотелескоп РТ-70 участвует в пассивном наблюдении собственного излучения небесных тел, а также в активных экспериментах, связанных с зондированием космических объектов мощным электромагнитным излучением, с последующим анализом принятого сигнала. Комплекс не имеет аналогов в мире, является основным исследовательским инструментом в обеспечении астероидной безопасности, космической связи, слежения за дальним космосом, в частности, в рамках программ «Спектр-Р», «Луна-Глоб», «Спектр-РГ», «Фобос-Грунт».